"Sono regole surreali". Myrta Merlino affonda Alessia Morani? Lei replica così: Conte & Co, ecco in che mani siamo (Di giovedì 3 dicembre 2020) In che mani siamo? Presto detto: quelle del governo giallorosso e di Giuseppe Conte. E per comprendere a fondo a quale tipo di illogicità ci stiamo affidando, è sufficiente ascoltare questo scambio di battute a L'aria che tira tra Myrta Merlino e Alessia Morani, esponente del Pd. Si parla delle ultime controverse norme del dpcm 4 dicembre, quello con cui verrano "regolate" le vacanze di Natale e capodanno al tempo del coronavirus. Tra le regole, l'impossibilità di uscire dal comune di residenza. Insomma, se mamma o non stanno a Sesto San Giovanni e abito a Milano nord, dunque poche centinaia di metri, in linea di principio non posso vedere né mamma né nonna. Una clamorosa, macroscopia assurdita. E contro questa assurdità si scaglia proprio la ...

