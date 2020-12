Sono 225 i medici finora morti in Italia per il Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Si allunga il triste elenco dei medici caduti nel corso dell'epidemia di Covid-19, che arriva a contare 225 decessi. L'ultimo ieri è quello di Modesto Iannattone, Dirigente Medico ASL. A partire da marzo i nomi di chi non ce l'ha fatta, vengono riportati sul portale FNOMCeO, la Federazione nazionale Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, che resterà listato a lutto in loro memoria. "I morti non fanno rumore, non fanno più rumore del crescere dell'erba, scriveva Ungaretti - commenta il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Eppure, i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno un rumore assordante. Così come fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 10% del totale". "Non possiamo più permettere - aggiunge Anelli - che i nostri ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Si allunga il triste elenco deicaduti nel corso dell'epidemia di-19, che arriva a contare 225 decessi. L'ultimo ieri è quello di Modesto Iannattone, Dirigente Medico ASL. A partire da marzo i nomi di chi non ce l'ha fatta, vengono riportati sul portale FNOMCeO, la Federazione nazionale Ordine deichirurghi e odontoiatri, che resterà listato a lutto in loro memoria. "Inon fanno rumore, non fanno più rumore del crescere dell'erba, scriveva Ungaretti - commenta il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Eppure, i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno un rumore assordante. Così come fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 10% del totale". "Non possiamo più permettere - aggiunge Anelli - che i nostri ...

Al netto di decessi e guarigioni, gli attuali positivi sono 2787, così distribuiti tra i 24 Comuni del territorio: Alcamo 375, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 12, Campobello di Mazara 37, ...

