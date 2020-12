Sondaggi politici elettorali oggi 3 dicembre 2020: Conte è ancora il leader più gradito, ma Meloni e Speranza lo incalzano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 3 dicembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il premier Giuseppe Conte resta il leader che gode del maggior gradimento degli italiani, ma deve guardarsi le spalle da Giorgia Meloni e Roberto Speranza che ora lo insediano: è quanto certificano gli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire. Secondo la rilevazione, il presidente del Consiglio ha il gradimento del 38,2% per cento degli italiani, un dato in aumento dello 0,8 per cento rispetto all’ultimo Sondaggio. Il premier, però, è insediato dalla ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020): ultimissimi dati– Il premier Giusepperesta ilche gode del maggior gradimento degli italiani, ma deve guardarsi le spalle da Giorgiae Robertoche ora lo insediano: è quanto certificano gli ultimielaborati dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire. Secondo la rilevazione, il presidente del Consiglio ha il gradimento del 38,2% per cento degli italiani, un dato in aumento dello 0,8 per cento rispetto all’ultimoo. Il premier, però, è insediato dalla ...

