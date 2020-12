“Solo nel proprio Comume”, nuovo Dpcm, fate molta attenzione a questi nuovi divieti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divieto di spostarsi dal proprio Comune nei giorni di Natale e Capodanno, e confini delle Regioni 'chiusi' a partire dal 21 dicembre, sebbene con qualche possibile deroga per casi specifici. Sarebbero queste le ultime ipotesi sul nuovo Dpcm al vaglio del governo, secondo quanto emerso da un vertice notturno tra il premier Conte, i capi delegazione dei partiti e il ministro Boccia. Comuni 'chiusi' per Natale e Capodanno, resta coprifuoco alle 22 Lo stop agli spostamenti tra Comuni, come spiega Today.it, potrebbe valere nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, mentre il coprifuoco sarà confermato alle 22 e si ragiona attorno alla possibilità di consentire ai negozi di chiudere alle 21. In compenso il governo potrebbe consentire l'apertura dei ristoranti a pranzo a Natale ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divieto di spostarsi dalComune nei giorni di Natale e Capodanno, e confini delle Regioni 'chiusi' a partire dal 21 dicembre, sebbene con qualche possibile deroga per casi specifici. Sarebbero queste le ultime ipotesi sulal vaglio del governo, secondo quanto emerso da un vertice notturno tra il premier Conte, i capi delegazione dei partiti e il ministro Boccia. Comuni 'chiusi' per Natale e Capodanno, resta coprifuoco alle 22 Lo stop agli spostamenti tra Comuni, come spiega Today.it, potrebbe valere nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, mentre il coprifuoco sarà confermato alle 22 e si ragiona attorno alla possibilità di consentire ai negozi di chiudere alle 21. In compenso il governo potrebbe consentire l'apertura dei ristoranti a pranzo a Natale ...

