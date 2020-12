Solo dentro la stanza e tutto il mondo fuori (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ecco, c’è sempre un particolare, un dettaglio, una frase o un’omissione che disvela il tutto, regola aurea di questo mestiere. Ciò che Conte evita di pronunciare è la parola più cruda, la più brutta, la più indigeribile. La parola: “morti”, nel giorno in cui si è raggiunto il picco, sin dall’inizio della pandemia e il numero dei decessi sfiora quota mille. E, a voler essere puntigliosi, in questa macabra (ma veritiera) contabilità si raggiunge così il numero di 58mila. È vero, si rischia di fare lo stesso pezzo, col racconto della stessa postura, dello stesso stile, dello stesso atteggiamento nel presentare l’ennesimo dpcm. Però proprio tale monotonia è un elemento del racconto, eternamente uguale a se stesso a dispetto del divenire reale. Il racconto di chi non riesce a liberarsi di un impianto ottimistico, neanche per spiegare sacrifici piuttosto duri: un Natale ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ecco, c’è sempre un particolare, un dettaglio, una frase o un’omissione che disvela il, regola aurea di questo mestiere. Ciò che Conte evita di pronunciare è la parola più cruda, la più brutta, la più indigeribile. La parola: “morti”, nel giorno in cui si è raggiunto il picco, sin dall’inizio della pandemia e il numero dei decessi sfiora quota mille. E, a voler essere puntigliosi, in questa macabra (ma veritiera) contabilità si raggiunge così il numero di 58mila. È vero, si rischia di fare lo stesso pezzo, col racconto della stessa postura, dello stesso stile, dello stesso atteggiamento nel presentare l’ennesimo dpcm. Però proprio tale monotonia è un elemento del racconto, eternamente uguale a se stesso a dispetto del divenire reale. Il racconto di chi non riesce a liberarsi di un impianto ottimistico, neanche per spiegare sacrifici piuttosto duri: un Natale ...

