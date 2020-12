Slittino: la Coppa del Mondo prosegue ad Altenberg. Italia a caccia di altri podi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo l’esordio in quel di Igls, in Austria, secondo week-end per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Ci si sposta verso la Germania, ad Altenberg: in programma venerdì la Nations Cup, poi doppio maschile e singolo femminile sabato, mentre domenica si concluderà con singolo maschile e team relay. SINGOLO MASCHILE Dominik Fischnaller va a caccia di altri punti importanti dopo le ottime prove in quel di Igls. L’altoatesino dovrà gestirsi al meglio vista l’infiammazione all’appendicite che lo attanaglia. L’anno scorso colse un gran secondo posto su questo catino, che dunque si addice alle sue caratteristiche. Favorito numero uno ovviamente un Felix Loch indomabile in Austria: il teutonico sembra aver ritrovato il piglio dei giorni migliori. Ad insidiarlo gli austriaci: su ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo l’esordio in quel di Igls, in Austria, secondo week-end per ladeldisu pista artificiale. Ci si sposta verso la Germania, ad: in programma venerdì la Nations Cup, poi doppio maschile e singolo femminile sabato, mentre domenica si concluderà con singolo maschile e team relay. SINGOLO MASCHILE Dominik Fischnaller va adipunti importanti dopo le ottime prove in quel di Igls. L’altoatesino dovrà gestirsi al meglio vista l’infiammazione all’appendicite che lo attanaglia. L’anno scorso colse un gran secondo posto su questo catino, che dunque si addice alle sue caratteristiche. Favorito numero uno ovviamente un Felix Loch indomabile in Austria: il teutonico sembra aver ritrovato il piglio dei giorni migliori. Ad insidiarlo gli austriaci: su ...

