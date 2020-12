Sittel | Catalfo convoca azienda 9 dicembre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo l’incontro che si è svolto ieri, mercoledì 2, con Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia, hato per il 92020 – in modalità videoconferenza – la societàSpa al fine di analizzare le ragioni che ad oggi non le avrebbero consentito di rispettare gli impegni con i lavoratori. Immediatamente raccolto l’appello dell’Assessora regionale al lavoro, Alessandra Nardini, che aveva scritto alla Ministra per sollecitare lazione urgente di un incontro dedicato ad esaminare lo stato di crisi in cui versa la, società che opera nel settore delle infrastrutture per le Telecomunicazioni, in particolare nelle manutenzioni, nell’impiantistica e l’installazione ...