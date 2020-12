Simbolotto | ecco i numeri vincenti estratti oggi | giovedì 3 dicembre 2020

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Come ben spiega la stessa Lottomatica, per giocare albasta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota identificata con la S di. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5 simboli. La giocata sulla ruota «TUTTE» non prevede la partecipazione al. L’estrazione della combinazione dei 5 simboliavviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto. Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, verrannoi 5 simboli. Si vince in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla ...