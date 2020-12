Sicilia, il pasticcio sul bando da 8 milioni per i test rapidi: la Protezione civile annulla la gara (Di giovedì 3 dicembre 2020) La difficoltà ad approvvigionarsi di tamponi per la diagnosi del Covid non è legata soltanto all’elevata domanda. In Sicilia la Regione si è trovata costretta ad annullare in autotutela una gara d’appalto per una maxi-fornitura di test antigenici, ovvero i tamponi rapidi che in pochi minuti consentono di stabilire, con un adeguato livello di attendibilità, la positività al virus. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi dalla Protezione civile regionale alle 21 imprese che erano state invitate a offrire un prezzo per l’acquisto di un milione di test rinofaringei e mezzo milione di test salivari. La procedura nel complesso valeva oltre otto milioni di euro, anche se in un primo tempo si era pensato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La difficoltà ad approvvigionarsi di tamponi per la diagnosi del Covid non è legata soltanto all’elevata domanda. Inla Regione si è trovata costretta adre in autotutela unad’appalto per una maxi-fornitura diantigenici, ovvero i tamponiche in pochi minuti consentono di stabilire, con un adeguato livello di attendibilità, la positività al virus. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi dallaregionale alle 21 imprese che erano state invitate a offrire un prezzo per l’acquisto di un milione dirinofaringei e mezzo milione disalivari. La procedura nel complesso valeva oltre ottodi euro, anche se in un primo tempo si era pensato di ...

PALERMO – “Siamo di fronte all’unica, presunta, riforma varata dall’iperattivo governo Musumeci che ad oggi ha prodotto solo disastri. Sono infatti una decina gli articoli della legge urbanistica impu ...

Covid, nuovo pasticcio: annullata gara per i tamponi

La decisione è stata notificata una settimana fa alle tre imprese che avevano risposto alla lettera d'invito. Adesso bisognerà indire una nuova gara, che farà slittare i tempi per le forniture dei tes ...

PALERMO – "Siamo di fronte all'unica, presunta, riforma varata dall'iperattivo governo Musumeci che ad oggi ha prodotto solo disastri. Sono infatti una decina gli articoli della legge urbanistica impu ...