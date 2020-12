“Siamo il motore sottopagato della Giustizia”, la protesta dei giudici onorari. Niente udienze a dicembre per sollevare questione sui diritti (Di giovedì 3 dicembre 2020) I cottimisti della giustizia si fermano per chiedere diritti e tutele. La protesta è partita dalla Sicilia con lo sciopero della fame proclamato da due giudici onorari e ha trovato terreno fertile a Milano, per poi estendersi in molti tribunali. Lo stato di agitazione potrebbe tradursi in un’astensione generalizzata dal lavoro che rischia di paralizzare la giustizia italiana. La magistratura onoraria è costantemente e pesantemente impegnata nelle udienze civili e quelle penali (per esempio nei processi per direttissima), in un sistema di cottimo senza malattia né ferie. “I magistrati onorari esercitano le funzioni giurisdizionali, requirenti e giudicanti ormai da lustri con dignità e senso dello Stato senza ricevere alcuna tutela ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) I cottimistigiustizia si fermano per chiederee tutele. Laè partita dalla Sicilia con lo scioperofame proclamato da duee ha trovato terreno fertile a Milano, per poi estendersi in molti tribunali. Lo stato di agitazione potrebbe tradursi in un’astensione generalizzata dal lavoro che rischia di paralizzare la giustizia italiana. La magistraturaa è costantemente e pesantemente impegnata nellecivili e quelle penali (per esempio nei processi per direttissima), in un sistema di cottimo senza malattia né ferie. “I magistratiesercitano le funzioni giurisdizionali, requirenti e giudicanti ormai da lustri con dignità e senso dello Stato senza ricevere alcuna tutela ...

