Si ferma la Real Sociedad | tutto facile per il Benfica I risultati delle partite delle 21 di Europa League

Si è concluso il quinto turno della fase a gironi di Europa League, vince la Roma sullo Young Boys, pari del Napoli in Olanda.

Risultati Europa League:

21.00: Cluj-Cska Sofia 0-0
Roma-Young Boys 3-1
Arsenal-Rapid Vienna 4-1
Molde-Dundalk 3-1
Nizza-Bayer Leverkusen 2-3
Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0
Rangers-Standard Liegi 3-2
Lilla-Lech Poznan 4-0
Granada-Psv 0-1
Omonia Nicosia-Paok 2-1
AZ-Napoli 1-1
Real Sociedad-Rijeka 2-2

Una serata che ha sancito diverse qualificazioni. Oltre al Milan infatti, stasera staccano il pass per i sedicesimi di finale di Europa League Lilla, Villareal, Tottenham, Anversa, Braga, ...Il Napoli non chiude il discorso qualificazione contro l’Az Alkmaar: finisce 1-1 contro gli olandesi e giovedì prossimo contro la Real Sociedad – fermata 2-2 in casa dal Rijeka – servirà il pareggio p ...