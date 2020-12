Sfregio a Norma Cossetto, Reggio Emilia nega la via: “Storia incerta” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Reggio Emilia ha negato una via a Norma Cossetto, studentessa istriana torturata, violentata e buttata ancora viva in una foiba dai partigiani jugoslavi. Norma Cossetto fu oltretutto insignita della medaglia d’oro al valor civile nel 2005, dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Tutto questo non è stato sufficiente al Comune per intitolarle una strada, perché la commissione toponomastica ha bloccato la delibera del consiglio comunale. Quest’ultimo aveva infatti approvato lo scorso settembre (con il voto contrario di LeU e l’astensione del Pd) una mozione che impegnava il sindaco e la giunta a intitolare un luogo oppure una via alla studentessa istriana. Norma Cossetto, storia valutata dalla… ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic –hato una via a, studentessa istriana torturata, violentata e buttata ancora viva in una foiba dai partigiani jugoslavi.fu oltretutto insignita della medaglia d’oro al valor civile nel 2005, dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Tutto questo non è stato sufficiente al Comune per intitolarle una strada, perché la commissione toponomastica ha bloccato la delibera del consiglio comunale. Quest’ultimo aveva infatti approvato lo scorso settembre (con il voto contrario di LeU e l’astensione del Pd) una mozione che impegnava il sindaco e la giunta a intitolare un luogo oppure una via alla studentessa istriana., storia valutata dalla… ...

Ultime Notizie dalla rete : Sfregio Norma Sfregio a Norma Cossetto, Reggio Emilia nega la via: “Storia incerta” Il Primato Nazionale Stoppato l’iter per l’intitolazione di una via a Norma, Cossetto Rubertelli e Panarari: “Sfregio al sacrificio di tante donne italiane”

Il Consiglio comunale, nel settembre scorso, ha approvato una mozione che impegnava il sindaco e la giunta a intitolare un luogo oppure una via a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile. La gi ...

