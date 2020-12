Sfregio a chi paga il canone, "passerella di 26 minuti": terremoto a RaiSport per Spadafora, giornalisti in rivolta (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ennesima polemica travolge RaiSport. Questa volta l'accusa dei giornalisti della testata sportiva fa riferimento all'ospitata del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Quest'ultimo, nella puntata di domenica 29 novembre di 90esimo minuto su Rai2, ha avuto ben 26 minuti per parlare. La lunga intervista, gestita per lo più dal vicedirettore di RaiSport Enrico Varriale, ha scatenato l'ira del Comitato di redazione di RaiSport che, per tutta risposta, ha fatto arrivare ai vertici una lettera infuocata. "Non si deve dimenticare mai l'interesse di tutti i telespettatori che ci seguono e che pagano il canone - è uno stralcio del teste -. Ci riferiamo, in particolare, ai criteri di imparzialità e di equidistanza che un programma storico come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'ennesima polemica travolge. Questa volta l'accusa deidella testata sportiva fa riferimento all'ospitata del ministro dello sport Vincenzo. Quest'ultimo, nella puntata di domenica 29 novembre di 90esimo minuto su Rai2, ha avuto ben 26per parlare. La lunga intervista, gestita per lo più dal vicedirettore diEnrico Varriale, ha scatenato l'ira del Comitato di redazione diche, per tutta risposta, ha fatto arrivare ai vertici una lettera infuocata. "Non si deve dimenticare mai l'interesse di tutti i telespettatori che ci seguono e cheno il- è uno stralcio del teste -. Ci riferiamo, in particolare, ai criteri di imparzialità e di equidistanza che un programma storico come ...

