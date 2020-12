Serie A 10^ giornata, sarà Valeri l’arbitro di Inter-Bologna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Bologna In vista della decima giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Bologna, in programma per sabato 5 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta da Paolo Valeri. Il fischietto romano sarà assistito da Preti e Bresmes; il quarto uomo sarà Mariani. Al VAR Stuart Irrati e Lo Cicero all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) DesignatodiIn vista della decimadellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 5 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta da Paolo. Il fischietto romanoassistito da Preti e Bresmes; il quarto uomoMariani. Al VAR Stuart Irrati e Lo Cicero all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Ultime Notizie dalla rete : Serie 10^ 10 serie che, con la fine del 2020, non vedremo più Wired Italia Vaccino antinfluenzale: 10 bufale da sfatare

10 bufale da sfatare sul vaccino antinfluenzale, su chi lo deve fare, sul fatto che è tossico e che è uguale al vaccino per il coronavirus ...

Serie A, Belotti segna e dedica il gol alla piccola Marta – FOTO

L’attaccante del Torino, visibilmente commosso, ha dedicato il gol segnato contro la Sampdoria alla piccola Marta, bambina tragicamente morta a Palermo. Ecco la dedica scritta nella maglia… Guarda!

