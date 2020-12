Senza decreti Salvini | Ue più debole Parola di Zoffili Lega

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Negli stessi giorni in cui gli italiani si preparano a vivere un Santo Natale difficile per le molte preoccupazioni che la pandemia ha portato nelle nostre vite, il Parlamento del Paese che più di tutti sta soffrendo il costo di questa sciagura, sia per numero di vittime sia per crisi economica, decide di smantellare ia difesa delle frontiere nazionali. Un tempismo surreale per una scelta folle, le cui conseguenze non faranno che aggravare la già insistente spinta dei flussi migratori dall’Africa verso il nostro Paese. Ma per sgombrare subito il campo da polemiche di bandiera, voglio permettermi di raccontare alcuni frammenti, purtroppo poco noti, di realtà che certificano l’insostenibilità di un sistema di accoglienza prossimo al caos. Da presidente del Comitato bicamerale sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza ...