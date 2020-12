Sentenza storica per i giudici di pace: “Hanno gli stessi diritti di quelli ordinari, lo Stato li risarcisca subito” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 5.500 a fronte dei 10mila magistrati ordinari, ma sono pagati a Sentenza, non hanno diritto né a ferie, né a malattia, né alla pensione. La presidente Olga Rossella Barone: “Dopo 25 anni di sentenze sono un fantasma” Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 5.500 a fronte dei 10mila magistrati, ma sono pagati a, non hanno diritto né a ferie, né a malattia, né alla pensione. La presidente Olga Rossella Barone: “Dopo 25 anni di sentenze sono un fantasma”

Sono solo poco più di dieci righe. Quelle di una sentenza scritta a Napoli. Da una giudice del lavoro. Ma dentro c’è una decisione storica che potrebbe cambiare la vita di 5mila e 500 persone. Sono i ...

Sono solo poco più di dieci righe. Quelle di una sentenza scritta a Napoli. Da una giudice del lavoro. Ma dentro c'è una decisione storica che potrebbe cambiare la vita di 5mila e 500 persone. Sono i ...