Se Il Corriere della Sera chiede ai lettori di raccontare il giorno più bello del 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una richiesta ai lettori che, però, appare indelicata e non è stata del tutto apprezzata (per usare un eufemismo) dagli utenti social. Il Corriere della Sera, nella mattina di mercoledì 3 dicembre 2020, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un sondaggio che non è piaciuto. Si chiede ai lettori di raccontare la loro migliore giornata del 2020. Insomma, per qualsiasi altro anno sarebbe stata una mossa non giudicabile, ma vista la situazione appare alquanto inopportuno. LEGGI ANCHE > Correggiamo Il Giornale: il ‘reddito grillino’ fu approvato anche dalla Lega «Quale è stato il giorno più bello del vostro 2020? Raccontateci tutto», si legge nel profilo Twitter de Il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una richiesta aiche, però, appare indelicata e non è stata del tutto apprezzata (per usare un eufemismo) dagli utenti social. Il, nella mattina di mercoledì 3 dicembre, ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un sondaggio che non è piaciuto. Siaidila loro migliore giornata del. Insomma, per qualsiasi altro anno sarebbe stata una mossa non giudicabile, ma vista la situazione appare alquanto inopportuno. LEGGI ANCHE > Correggiamo Il Giornale: il ‘reddito grillino’ fu approvato anche dalla Lega «Quale è stato ilpiùdel vostro? Raccontateci tutto», si legge nel profilo Twitter de Il ...

Daniele_Manca : C’è la Brexit dei vaccini. Ma la Ue preferisce la via della sicurezza (e fa bene), @bassofbasso #danonperdere… - Corriere : Morto Giscard D’Estaing, ex presidente della Francia - Corriere : Immagini e video rimbalzano sui social e suonano come beffa e provocazione agli occhi di chi professa vita più o me… - PagliariCarlo : 'nc'avevate n'artro periodo, eh?' é stato il primo commento della piccola, visibilmente contrariata - FrancoSacchi : @pbecchi In prima pagina sul corriere della sera. Con mega foto. -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere della Nuovo Dpcm dicembre, la bozza inviata alle Regioni Corriere della Sera La collezione casa di Yinka Ilori è un inno al colore

L'artista e designer anglo-nigeriano Yinka Ilori lancia la sua prima collezione homeware per la casa. Un crossover culturale tra l'estetica british e nigeriana ...

Bergamo, il pastore tedesco Tenai nelle vie dello spaccio: 2 persone denunciate e 2 espulse

La comandante della polizia locale Messina: «Manca poco alla conclusione dell’addestramento del cane, ma se ne intravedono già la grande utilità e le potenzialità» ...

L'artista e designer anglo-nigeriano Yinka Ilori lancia la sua prima collezione homeware per la casa. Un crossover culturale tra l'estetica british e nigeriana ...La comandante della polizia locale Messina: «Manca poco alla conclusione dell’addestramento del cane, ma se ne intravedono già la grande utilità e le potenzialità» ...