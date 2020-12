Scuola, vacanze di Natale 2020: il calendario potrebbe cambiare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scuola in tutta Italia le vacanze di Natale scatteranno il 23 o 24 dicembre ma non è detto che finiscano il 6 gennaio. Da una parte il governo e le Regioni, dall’altra le famiglie. E in mezzo gli studenti che ancora più dello scorso anno scolastico sono sballottati. Quando eravamo in pieno lockdown, tutti a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)in tutta Italia lediscatteranno il 23 o 24 dicembre ma non è detto che finiscano il 6 gennaio. Da una parte il governo e le Regioni, dall’altra le famiglie. E in mezzo gli studenti che ancora più dello scorso anno scolastico sono sballottati. Quando eravamo in pieno lockdown, tutti a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

myrtamerlino : #24novembre 2020. Si parla delle #pistedasci, delle #vacanze sulla #neve, del cenone e di salvare il #Natale. E la… - fabri1166 : @SciroccatoS Svegliarsi il lunedì mattina, primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, e trovare la città ric… - sara_esposito28 : Non so come funzionano a dicembre le altre scuole di italia, ma la mia ogni anni, due settimane prima delle vacanze… - xsmileJg : @sharmxan Non te lo consiglio quando hai scuola/lavoro?????? Cioè io sto sveglia fino a tardissimo e quindi mi svegli… - soloio0509 : RT @lefrasidiosho: #Conte: “No #vacanze sulla neve, sì al ritorno a #scuola' -