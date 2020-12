Scuola, si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio: superiori in presenza al 50% (Di giovedì 3 dicembre 2020) I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall'ultimo Dpcm, torneranno a Scuola a gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri dopo una lunga discussione, con i 5 Stelle ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall'ultimo Dpcm, torneranno a. Così ha deciso il Consiglio dei ministri dopo una lunga discussione, con i 5 Stelle ...

ITALIA – Ritorno alla didattica in presenza anche per le superiori nelle Regioni in zona gialla a partire dal 7 gennaio: è questo l’orientamento che emerge dopo il confronto tenutosi all’interno del C ...

Dpcm, la bozza passa alle Regioni: verso il blocco degli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno

Vietati gli spostamenti tra Regioni dal 21 dicembre e il 6 gennaio, Comuni blindati il 25, 26 dicembre e Capodanno. Toti: «Vedo solo del "non senso", mi auguro che la bozza venga modificata» ...

