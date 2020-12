Scuola | si va verso il ritorno in aula il 7 gennaio | superiori in presenza al 50% Possibili lauree e esami in presenza

stevadv : @gimel2861 @valechindamo @BentivogliMarco @dalpha423 6 esempi e i primi 3 sono verso se stessi! Io propongo premio… - iovane95 : RT @MichelaCarlotto: Sto davvero leggendo “vietato lo spostamento tra comuni e il ricongiungimento familiare nelle festività” e poi “verso… - MichelaCarlotto : Sto davvero leggendo “vietato lo spostamento tra comuni e il ricongiungimento familiare nelle festività” e poi “ver… - nicomar2610 : RT @Penelope48a: @CharlyMatt Mio figlio 25enne, ha avuto la fortuna di incontrare un insegnante di scuola materna preparatissima che ci ha… - Dan_Pellegrino1 : @GuidoCrosetto Egregio, hanno preso delle direttive offendendo le tradizioni. Mi trovo a Milano con mia moglie inse… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola verso

Corriere della Sera

10:58Al Palermo la gestione del campo di Torretta: primo passo verso il nuovo centro sportivo 10:53Catania ... 10:35"The house of us", Irina Brook dialoga con gli allievi della scuola del Teatro ...Il consigliere di FI: “Autorità competenti aiutino a far chiarezza su quanto accaduto. Messa a rischio l’incolumità di bambini, genitori e di un’intera Comunità” ...