Scuola, nuovo Dpcm: superiori in classe a gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall’ultimo Dpcm, torneranno a Scuola a gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, dopo una lunga discussione sul nuovo Dpcm e sul decreto per le misure relative al Natale, con i 5 Stelle decisi a tornare in classe subito, prima delle festività natalizie. A quanto apprende l‘Adnkronos, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la ripartenza in piena sicurezza. “Le scuole sono in grado di riaprire sin da subito, siamo in grado di farlo”, avrebbe garantito. Ma davanti a chi sollevava i dubbi delle regioni, che hanno chiesto di ripartire a gennaio con la didattica in presenza, il capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede avrebbe chiesto di fugare tutti i dubbi e le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dall’ultimo, torneranno a. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, dopo una lunga discussione sule sul decreto per le misure relative al Natale, con i 5 Stelle decisi a tornare insubito, prima delle festività natalizie. A quanto apprende l‘Adnkronos, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la ripartenza in piena sicurezza. “Le scuole sono in grado di riaprire sin da subito, siamo in grado di farlo”, avrebbe garantito. Ma davanti a chi sollevava i dubbi delle regioni, che hanno chiesto di ripartire acon la didattica in presenza, il capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede avrebbe chiesto di fugare tutti i dubbi e le ...

