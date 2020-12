Scuola: no data riapertura, deciderà tavolo governo-regioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Alla fine del Consiglio dei ministri la data non c'è, nel senso che non è stato definito un giorno X per il rientro degli studenti delle scuole superiori sui banchi. Il Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos, ha deciso di istituire subito un tavolo tra governo e regioni per stabilire e definire le riaperture. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Alla fine del Consiglio dei ministri lanon c'è, nel senso che non è stato definito un giorno X per il rientro degli studenti delle scuole superiori sui banchi. Il Cdm, a quanto apprende l'Adnkronos, ha deciso di istituire subito untraper stabilire e definire le riaperture.

