Scuola | il Tar della Basilicata respinge il ricorso dei genitori la didattica a distanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) POTENZA – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza con la quale e’ stata disposta l’attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole in Basilicata a causa dell’aumento dei contagi da Covid – 19.