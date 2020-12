Scuola e P.A., la Commissione Ue al governo Conte: «Basta precariato, stabilizzare 370 mila persone» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il governo Conte ha due mesi per adottare «misure concrete» per stabilizzare 370 mila precari della pubblica amministrazione di cui almeno 160 mila lavorano nella Scuola, nell’università o nella sanità dove si continua ad assumere con contratti a breve termine anche nell’emergenza pandemica del Covid. Se non lo farà la Commissione Europea aprirà una procedura di infrazione che potrebbe costare milioni di euro al contribuente italiano. A febbraio il governo rischia di essere deferito alla Corte di giustizia europea se … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilha due mesi per adottare «misure concrete» per370precari della pubblica amministrazione di cui almeno 160lavorano nella, nell’università o nella sanità dove si continua ad assumere con contratti a breve termine anche nell’emergenza pandemica del Covid. Se non lo farà laEuropea aprirà una procedura di infrazione che potrebbe costare milioni di euro al contribuente italiano. A febbraio ilrischia di essere deferito alla Corte di giustizia europea se … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Da un lato il ritorno a scuola in presenza, al 100% per le superiori ... in parte discussa in ottava commissione giovedì, alla presenza del direttore del gruppo Avm Giovanni Seno. «Continuano ad ...