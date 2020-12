Scuola: Dpcm, tavolo con Prefetti per organizzare ritorno su banchi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Prefetti impegnati in prima linea per il rientro a Scuola degli studenti: dal 7 gennaio anche quelli degli istituti superiori e dei licei torneranno sui banchi, al 75% in presenza. Il testo del Dpcm firmato dal premier e pubblicato sul sito di Palazzo Chigi conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e spiegate oggi in conferenza stampa dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente" è "istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos) -impegnati in prima linea per il rientro adegli studenti: dal 7 gennaio anche quelli degli istituti superiori e dei licei torneranno sui, al 75% in presenza. Il testo delfirmato dal premier e pubblicato sul sito di Palazzo Chigi conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e spiegate oggi in conferenza stampa dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente" è "istituito undi coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di ...

