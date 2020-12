Scuola, Azzolina: “Scongiurare regionalismo differenziato in materia di istruzione” (Di giovedì 3 dicembre 2020) È da “Scongiurare l’opportunità di un regionalismo differenziato in materia di istruzione“. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla Camera. La ministra ha fatto riferimento ai “differenti contesti” che presenta l’Italia e al fatto che il regionalismo differenziato non possa “rivelarsi esaustivo nell’ottica dell’eguaglianza sostanziale: mettere a rischio questa parità equivale a frustrare le prospettive di miglioramento degli studenti capaci a detrimento del senso di giustizia” e per “il Paese stesso. Non è possibile immaginare un regionalismo delle diseguaglianze” soprattutto in momenti difficili “come quello attuale”. La ministra ha ricordato che il regionalismo differenziato, per le Regioni che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) È dal’opportunità di unindi istruzione“. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia, alla Camera. La ministra ha fatto riferimento ai “differenti contesti” che presenta l’Italia e al fatto che ilnon possa “rivelarsi esaustivo nell’ottica dell’eguaglianza sostanziale: mettere a rischio questa parità equivale a frustrare le prospettive di miglioramento degli studenti capaci a detrimento del senso di giustizia” e per “il Paese stesso. Non è possibile immaginare undelle diseguaglianze” soprattutto in momenti difficili “come quello attuale”. La ministra ha ricordato che il, per le Regioni che hanno ...

