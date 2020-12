Sciopero dei benzinai, l’Italia resta a secco: le date (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sciopero dei benzinai, un problema in più per gli italiani che si avvicinano alle feste natalizie in mezzo a mille limitazioni Se già l’avvicinamento alle feste natalizie è complicato dalla situaziuone generale che sta vivendo l’Italia, un nuovo problema appare all’orizzone, almeno per i guidatori. Tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti, sia nella rete L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020)dei, un problema in più per gli italiani che si avvicinano alle feste natalizie in mezzo a mille limitazioni Se già l’avvicinamento alle feste natalizie è complicato dalla situaziuone generale che sta vivendo, un nuovo problema appare all’orizzone, almeno per i guidatori. Tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti, sia nella rete L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CottarelliCPI : Sono d’accordo con Boeri e Perotti. Lo sciopero dei dipendenti pubblici dell’8 dicembre finirà solo per danneggiare… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 4 (grazie a @strande_days_82) Ancora sullo sciopero dei dipend… - FratellidItalia : Complimenti ai sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Presidenza del Consiglio che hanno decis… - CislPiemonte : In videoconferenza l'Attivo regionale dei delegati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa in vista dello #Sciopero del… - LinaVadal : RT @ilpost: Dal 14 al 17 dicembre ci sarà uno sciopero dei benzinai -