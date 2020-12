Sciopero dei benzinai in tutta Italia: 3 giorni senza carburante. Le date decise (Di giovedì 3 dicembre 2020) Disagi in arrivo per gli automobilisti Italiani. Le organizzazioni sindacali hanno infatti deciso di indire uno Sciopero dei benzinai. Gli impianti di distribuzione carburanti interessati saranno sia quelli presenti sulla rete ordinaria stradale che quelli presenti sulla viabilità autostradale. Ad annunciare la notizia sono state le sigle sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Queste hanno spiegato nel dettaglio le motivazioni che hanno portato allo Sciopero. L’astensione lavorativa si terrà precisamente dalla sera di lunedì 14 dicembre fino alla mattina di giovedì 17 dicembre. Le organizzazioni di categoria che hanno deciso di proclamare lo Sciopero hanno spiegato tutto nei particolari: “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Disagi in arrivo per gli automobilistini. Le organizzazioni sindacali hanno infatti deciso di indire unodei. Gli impianti di distribuzione carburanti interessati saranno sia quelli presenti sulla rete ordinaria stradale che quelli presenti sulla viabilità autostradale. Ad annunciare la notizia sono state le sigle sindacali Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Queste hanno spiegato nel dettaglio le motivazioni che hanno portato allo. L’astensione lavorativa si terrà precisamente dalla sera di lunedì 14 dicembre fino alla mattina di giovedì 17 dicembre. Le organizzazioni di categoria che hanno deciso di proclamare lohanno spiegato tutto nei particolari: “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile ...

