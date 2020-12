Sciopero dei benzinai dal 14 al 17 dicembre: ecco tutte le informazioni utili (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla sera del 14 fino alla mattina di giovedì 17, i benzinai, sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale, saranno chiusi per Sciopero. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto dalle Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori“, sottolineano le associazioni. Leggi anche: Emergenza Covid, parla Ippolito (Spallanzani): ‘Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi’ Le dichiarazioni e i motivi “La distribuzione carburanti è classificata come servizio pubblico essenziale, dovendo garantire, pur nelle attuali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalla sera del 14 fino alla mattina di giovedì 17, i, sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale, saranno chiusi per. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto dalle Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. “La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo ad inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori“, sottolineano le associazioni. Leggi anche: Emergenza Covid, parla Ippolito (Spallanzani): ‘Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi’ Le dichiarazioni e i motivi “La distribuzione carburanti è classificata come servizio pubblico essenziale, dovendo garantire, pur nelle attuali ...

CottarelliCPI : Sono d’accordo con Boeri e Perotti. Lo sciopero dei dipendenti pubblici dell’8 dicembre finirà solo per danneggiare… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 4 (grazie a @strande_days_82) Ancora sullo sciopero dei dipend… - FratellidItalia : Complimenti ai sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Presidenza del Consiglio che hanno decis… - CarmeloMontana2 : RT @FpCgilNazionale: ?? Perché scioperiamo il #9dicembre? ??perché vogliamo lavorare in sicurezza ??perché c'è bisogno di nuove assunzioni ??pe… - vlpnd07 : RT @camilovesLUKE: Oh how I wish che sono già le 9:40 di stasera così posso vedere Harry Potter e l’anno dei parrucchieri in sciopero #Har… -