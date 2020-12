Sci alpino, St. Moritz 2020: Federica Brignone punta decisa alla Coppa di superG (Di giovedì 3 dicembre 2020) Neve permettendo, la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 entra davvero nel vivo, ovvero in quella fase in cui non si fermerà più, teoricamente, fino al prossimo 17 marzo 2020. Come quasi sempre di questi tempi, solitamente dopo la trasferta americana, è l’Engadina a ospitare le prime gare europee di dicembre. A St. Moritz, sede dei Mondiali 2017, spetta il compito di inaugurare le prove di velocità, in questi caso con due superG su un tracciato classico, ricco di dossi e porte “cieche”, notoriamente abbastanza veloce, ma tutto sommato completo. Oltre a Sofia Goggia, di cui abbiamo già parlato, in casa Italia le attenzioni sono sicuramente rivolte a Federica Brignone, che lo scorso anno sfiorò la Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Neve permettendo, la stagione didel Mondo di sci-2021 entra davvero nel vivo, ovvero in quella fase in cui non si fermerà più, teoricamente, fino al prossimo 17 marzo. Come quasi sempre di questi tempi, solitamente dopo la trasferta americana, è l’Engadina a ospitare le prime gare europee di dicembre. A St., sede dei Mondiali 2017, spetta il compito di inaugurare le prove di velocità, in questi caso con duesu un tracciato classico, ricco di dossi e porte “cieche”, notoriamente abbastanza veloce, ma tutto sommato completo. Oltre a Sofia Goggia, di cui abbiamo già parlato, in casa Italia le attenzioni sono sicuramente rivolte a, che lo scorso anno sfiorò ladel Mondo di ...

