Sci alpino, orari gare fine settimana Santa Caterina e St. Moritz. Programma, tv, streaming (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cari appassionati degli sport invernali, siete pronti per un fine settimana davvero da non perdere? La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 infatti si prepara per un filotto di gare da vivere tutto d'un fiato. Il Circo Bianco si trasferisce in Italia, più precisamente a Santa Caterina Valfurva dove si disputeranno due giganti. Per quel che riguarda le donne, invece, il calendario propone la consueta tappa di Sankt Moritz, dove si correranno due supergiganti, nei quali vedremo finalmente all'opera le sciatrici specialiste della velocità dopo quattro gare tecniche. Sulla pista denominata Engiadina le nostre portacolori, capitanate da Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino, proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa ...

