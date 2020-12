Sci alpino: infortunio al ginocchio per Nina Ortlieb, niente St. Moritz per lei (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un’altra assenza pesante in quel di St. Moritz per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo Mikaela Shiffrin, Nicol Delago, Tamara Tippler. Non sarà della partita nemmeno Nina Ortlieb, cioè l’austriaca vincitrice dell’ultimo superG disputato in Coppa del Mondo a La Thuile lo scorso 29 febbraio 2020, per un centesimo davanti a Federica Brignone. Proprio prima che la combinata successiva venisse cancellata e il circuito poi definitivamente fermato causa Covid-19 con le atlete già in Svezia, ad Aare. Ebbene Nina, figlia di quel Patrick campione olimpico in discesa ad Albertville 1992 e oro iridato 1996 a Sierra Nevada, è caduta ieri in giornata durante un allenamento a Obergurgl, in Austria, nel Tirolo, paese situato nel comune di Sölden, riportando un problema al ginocchio ancora ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un’altra assenza pesante in quel di St.per la Coppa del Mondo di scifemminile dopo Mikaela Shiffrin, Nicol Delago, Tamara Tippler. Non sarà della partita nemmeno, cioè l’austriaca vincitrice dell’ultimo superG disputato in Coppa del Mondo a La Thuile lo scorso 29 febbraio 2020, per un centesimo davanti a Federica Brignone. Proprio prima che la combinata successiva venisse cancellata e il circuito poi definitivamente fermato causa Covid-19 con le atlete già in Svezia, ad Aare. Ebbene, figlia di quel Patrick campione olimpico in discesa ad Albertville 1992 e oro iridato 1996 a Sierra Nevada, è caduta ieri in giornata durante un allenamento a Obergurgl, in Austria, nel Tirolo, paese situato nel comune di Sölden, riportando un problema alancora ...

