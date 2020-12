Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a St. Moritz. Dolci ricordi per Brignone e Goggia… (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sankt Moritz, come da tradizione, è pronta ad ospitare la nuova tappa della Coppa del Mondo di sci alpino al femminile 2020-2021. La località elvetica rappresenta un appuntamento fisso e imprescindibile per il calendario del Circo Bianco, con numerose edizioni storiche, anche per i nostri colori. La scorsa edizione ha visto l’Italia fare la voce grossa sulla pista denominata Engiadina, dopo diverse stagioni nelle quali non avevamo raccolto grandi risultati. Il 14 dicembre 2019, infatti, è arrivata una splendida doppietta nel supergigante, con Sofia Goggia che ha preceduto Federica Brignone, mentre al terzo posto si è piazzata Mikaela Shiffrin. Un risultato scintillante che è andato a ritoccare il nostro libero dei record nella località del Cantone dei Grigioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sankt, come da tradizione, è pronta ad ospitare la nuova tappa della Coppa del Mondo di scial2020-2021. La località elvetica rappresenta un appuntamento fisso e imprescindibile per il calendario del Circo Bianco, con numerose edizioni storiche, anche per i nostri colori. La scorsa edizione ha visto l’Italia fare la voce grossa sulla pista denominata Engiadina, dopo diverse stagioni nelle quali non avevamo raccolto grandi risultati. Il 14 dicembre 2019, infatti, è arrivata una splendida doppietta nel supergigante, con Sofia Goggia che ha preceduto Federica, mentre al terzo posto si è piazzata Mikaela Shiffrin. Un risultato scintillante che è andato a ritoccare il nostro libero dei record nella località del Cantone dei Grigioni. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le ...

