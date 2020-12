Scarlet Johansson, l'appello per Zaki. "Liberateli" | video (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'attrice si espone su YouTube dicendo: "Questi uomini hanno passato la vita a lottare contro l'ingiustizia e ora si trovano dietro le sbarre. Tutti affrontano accuse false che potrebbero portare a molti anni di prigione. In effetti, il loro unico "crimine" è stato quello di difendere la dignità degli egiziani". Continua ponendo l'attenzione sul governo egiziano: "Un governo veramente democratico celebrerebbe questi uomini, non li imprigionerebbe. Sono i migliori di noi". Conclude affermando: "Oggi mi unisco al popolo egiziano e a molti altri in tutto il mondo e chiedo il rilascio immediato di Gasser, Karim, Mohammad e Zaki.". Caso Regeni. I numeri delle relazioni Italia-Egitto e i possibili scenari Turismo, industrie e possibili sanzioni. Gli interessi in ballo tra Italia ed ... Egitto, aereo dirottato: la liberazione degli ostaggi Airbus 320 ... Leggi su panorama (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'attrice si espone su YouTube dicendo: "Questi uomini hanno passato la vita a lottare contro l'ingiustizia e ora si trovano dietro le sbarre. Tutti affrontano accuse false che potrebbero portare a molti anni di prigione. In effetti, il loro unico "crimine" è stato quello di difendere la dignità degli egiziani". Continua ponendo l'attenzione sul governo egiziano: "Un governo veramente democratico celebrerebbe questi uomini, non li imprigionerebbe. Sono i migliori di noi". Conclude affermando: "Oggi mi unisco al popolo egiziano e a molti altri in tutto il mondo e chiedo il rilascio immediato di Gasser, Karim, Mohammad e.". Caso Regeni. I numeri delle relazioni Italia-Egitto e i possibili scenari Turismo, industrie e possibili sanzioni. Gli interessi in ballo tra Italia ed ... Egitto, aereo dirottato: la liberazione degli ostaggi Airbus 320 ...

Pino__Merola : Scarlet Johansson, l’appello per Zaki. “Liberateli” | video - SBerritta : RT @PieraBelfanti: E fino a che abbiamo persone come Scarlett #Johansson che lanciano appelli accorati per liberare Patrick #Zaki dall'oppr… - lapatty_dan : RT @gandalfclaw: Scarlet Johansson hai tutta la mia stima - incerstellar : RT @gandalfclaw: Scarlet Johansson hai tutta la mia stima - Vas_Happening_M : RT @PieraBelfanti: E fino a che abbiamo persone come Scarlett #Johansson che lanciano appelli accorati per liberare Patrick #Zaki dall'oppr… -