Scandicci-Developres Resovia oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020)giocheràla terza partita del round robin didi. Le toscane affronteranno alle 20.30 affronteranno le polacche del. Attualmente la squadra di Massimo Barbolini è in vetta alla classifica con 5 punti mentre la compagine che affronteranno nel match odierno è ultima ferma a quota 1 dopo aver perso al tie-break nella sfida di ieri contro Busto Arsizio. Barbolini si affiderà a una Ofelia Malinov in grande spolvero, in particolare nella gara di ieri la palleggiatrice ha messo in mostra tutte le sue capacità sia in assistenza alle compagne che in fase offensiva, oltre che sulle attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Megan Courtney, senza dimenticare una formidabile Lucia ...