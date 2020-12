Sarà Italia-Spagna in semifinale di Nations League (Di giovedì 3 dicembre 2020) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà la Spagna l'avversario dell'Italia in una delle due semifinali della Nations League 2021. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi. Azzurri e Furie Rosse si affronteranno a San Siro il 6 ottobre mentre il giorno dopo l'Allianz Stadium di Torino ospiterà l'altra semifinale che metterà di fronte Belgio e Francia. Le finali si giocheranno il 10 ottobre: quella per il terzo posto allo Stadium, al Meazza quella che decreterà la vincitrice della manifestazione.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –lal'avversario dell'in una delle due semifinali della2021. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi. Azzurri e Furie Rosse si affronteranno a San Siro il 6 ottobre mentre il giorno dopo l'Allianz Stadium di Torino ospiterà l'altrache metterà di fronte Belgio e Francia. Le finali si giocheranno il 10 ottobre: quella per il terzo posto allo Stadium, al Meazza quella che decreterà la vincitrice della manifestazione.(ITALPRESS).

virginiaraggi : .@Roma torna protagonista dei grandi appuntamenti internazionali e ospiterà nel 2021 il vertice del G20. Ringrazio… - ilpost : Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in Italia a gennaio, sarà gratuito e ne sono state opzionate 202… - marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Nations League – L’Italia di Mancini pesca la Spagna in semifinale: Nat… - M61Fabry : @Mov5Stelle Ecco perché sarà la fine per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà Italia Von der Leyen all'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi: «Milan l’è un gran Milan» Corriere della Sera