Santo del Giorno 3 Dicembre | San Francesco Saverio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Siete pronti a scoprire qual è ildel? Oggi si festeggia San, sacerdote e missionario vissuto nel ‘500. Spagnolo, viene ricordato soprattutto come grande missionario in Asia. Forte degli insegnamenti di Ignazio di Loyola,si spinse in terre lontane portando la sua opera evangelizzatrice. Morì in viaggio verso la Cina. Conosciamolo meglio: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato.del: chi era San. Cenni biografici Nato in Spagna nel 1506,fu costretto a fuggire in Francia in quanto rappresaglie nei confronti della sua famiglia, lo ...