Sanità alla calabrese (Di giovedì 3 dicembre 2020) La farsa dei commissari rimossi è l'ultimo capitolo di un dramma fatto di sprechi, malagestione, infiltrazioni criminali. Mentre il Covid aggrava la situazione ecco da dove nasce il disastro dell'assistenza nella regione. La Calabria assomiglia pericolosamente a Kabul. Non c'è la guerra, ma le amministrazioni regionale e nazionale hanno distrutto, negli anni, questa terra come i talebani hanno fatto con l'Afghanistan. Ospedali al collasso, personale sanitario allo stremo, cittadini infuriati e abbandonati a se stessi nella lotta contro il coronavirus. Per vari giorni a Cosenza, come in un conflitto, pattuglie di soldati hanno allestito tende per dare forma al primo grande ospedale da campo dell'era Covid. È una guerra che la Sanità calabrese non riesce a vincere e, mentre combatte ad armi spuntate, perde pezzi. Non si contano più i commissari ...

