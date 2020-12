San Martino in Strada, incidente mortale: la vittima è un pedone (Di giovedì 3 dicembre 2020) di 64 anni. L’episodio tragico si è verificato poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre Un tragico incidente si è verificato a Forlì, in zona San Martino in Strada, poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre. Esattamente in viale dell’appennino 392, vicino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) di 64 anni. L’episodio tragico si è verificato poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre Un tragicosi è verificato a Forlì, in zona Sanin, poco dopo le 18 di mercoledì 2 dicembre. Esattamente in viale dell’appennino 392, vicino L'articolo proviene da Inews.it.

Avellino: positivo un test su dieci, si avvicina quota mille contagi

Torna a ridursi la quota di positivi scovati dall'Asl. Sono 69 su 680 tamponi analizzati. Di questi, 19 riguardano la città che si avvicina a quota mille: 961 per la precisione.

