Rosanna Lambertucci ospite a Oggi è un altro giorno | confessa il trauma del 2014

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020)si: «Dalla Rai purtroppo solo porte chiuse». Abbiamo visto la ex conduttrice televisiva stamattina, 3 dicembre 2020, al programmaè un, in onda su Ra 1. La presentatrice Serena Bortone intervistadopo molto tempo di assenza dal piccolo schermo. >> GFVip 5, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando: «Lei è la vera stratega» Le regine della Rainegli ultimi anni ha vissuto una tragedia, per usare le sue parole: «Un terremoto nella sua vita».al programma di Rai 1è un, Serena Bortone la intervista assieme alla figlia Angelica Amodei. ...