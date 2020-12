Rosalinda Cannavò GF Vip, scivolone imbarazzante: «Sta cosa che sembro handicappata…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella casa del GF Vip 5 succede davvero di tutto: dai segreti inconfessabili di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, a quelli fin troppo sbandierati di Elisabetta Gregoraci, alle uscite fuori luogo ed infelici di alcuni concorrenti. Possibile che ci si dimentichi così facilmente delle telecamere? La risposta sta proprio nell’atteggiamento dei Vip, spesso incuranti del cattivo esempio fornito al di fuori del programma e della sensibilità del pubblico di fronte a certe affermazioni. Leggi anche >> GF Vip Flavio Briatore “nero dalla rabbia” con la Gregoraci: «Pronto a farlo» Rosalinda Cannavò, scivolone al GF Vip: social furioso L’ultima, in ordine di tempo, vede protagonista la stessa Rosalinda finita nella bufera per una frase pronunciata durante una chiacchierata tra donne. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella casa del GF Vip 5 succede davvero di tutto: dai segreti inconfessabili die Massimiliano Morra, a quelli fin troppo sbandierati di Elisabetta Gregoraci, alle uscite fuori luogo ed infelici di alcuni concorrenti. Possibile che ci si dimentichi così facilmente delle telecamere? La risposta sta proprio nell’atteggiamento dei Vip, spesso incuranti del cattivo esempio fornito al di fuori del programma e della sensibilità del pubblico di fronte a certe affermazioni. Leggi anche >> GF Vip Flavio Briatore “nero dalla rabbia” con la Gregoraci: «Pronto a farlo»al GF Vip: social furioso L’ultima, in ordine di tempo, vede protagonista la stessafinita nella bufera per una frase pronunciata durante una chiacchierata tra donne. ...

lesbishunter : Eu te entendo rosalinda cannavò - alrenisreal : RT @slvlvc: MI HAI PROMESSO 5 BACI CHE NON MI HAI DATO, MA VA BENE ME LI RICORDERÒ. Rosalinda Cannavò 1:45. #rosmello #gfvip - blogtivvu : “Sembro handicappata”, scivolone di Rosalinda Cannavò al #GFVip: furia web e rischio espulsione? (VIDEO)… - Francee74851912 : @fanpage Si chiama Rosalinda Cannavò. Ed è siciliana. - Frances80576082 : RT @slvlvc: MI HAI PROMESSO 5 BACI CHE NON MI HAI DATO, MA VA BENE ME LI RICORDERÒ. Rosalinda Cannavò 1:45. #rosmello #gfvip -