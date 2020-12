Romulus su Sky Atlantic e Now Tv, le anticipazioni delle puntate finali di venerdì 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romulus le puntate finali di venerdì 4 dicembre su Sky Atlantic e Now Tv Gran finale di stagione venerdì 4 dicembre per Romulus serie tv Sky Originals in onda su Sky Atlantic e Now Tv e disponibile con le puntate on demand, una vera e propria sorpresa di questo tardo autunno, capace di catturare l’attenzione con la forza della sua struttura narrativa e dei suoi personaggi (qui la recensione dei primi episodi). Nel gran finale di stagione le strade dei tre protagonisti si incroceranno dopo feroci battaglie, riti arcani e terribili perdite: il principe fuggiasco Yemos (Andrea Arcangeli) avrà l’occasione di riscattare il suo nome; Wiros (Francesco Di Napoli) da schiavo e orfano di Velia a capo ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020)ledisu Skye Now Tv Gran finale di stagioneperserie tv Sky Originals in onda su Skye Now Tv e disponibile con leon demand, una vera e propria sorpresa di questo tardo autunno, capace di catturare l’attenzione con la forza della sua struttura narrativa e dei suoi personaggi (qui la recensione dei primi episodi). Nel gran finale di stagione le strade dei tre protagonisti si incroceranno dopo feroci battaglie, riti arcani e terribili perdite: il principe fuggiasco Yemos (Andrea Arcangeli) avrà l’occasione di riscattare il suo nome; Wiros (Francesco Di Napoli) da schiavo e orfano di Velia a capo ...

