Roma, zona Prati: allarme desertificazioni nel quartiere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un intero bosco è sparito dal quartiere Se prima i cittadini potevano avere un’idea, scaturita da una semplice passeggiata tra Prati, Della Vittoria e Trionfale, adesso il comitato Trionfalmente17 ha messo nero su bianco la desertificazione tra le strade. Strappate dalle intemperie o tagliate perché ritenute pericolose, malate o a fine vita, le piante non sono più state sostituite. La conta da parte degli attivisti e riportata sul blog del comitato è clamorosa. Via della Giuliana detiene, a oggi, il triste primato delle strade censite: mancano ottantadue alberi. La somma, ancora provvisoria, di Trionfalmente17, presieduto da Paola De Vecchis, arriva a più di 400 alberi mancanti e che non sono stati sostituiti. ”Purtroppo anche gli alberi muoiono – denunciano gli attivisti – si schiantano e spesso sono tagliati per soddisfare gli interessi degli uomini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un intero bosco è sparito dalSe prima i cittadini potevano avere un’idea, scaturita da una semplice passeggiata tra, Della Vittoria e Trionfale, adesso il comitato Trionfalmente17 ha messo nero su bianco la desertificazione tra le strade. Strappate dalle intemperie o tagliate perché ritenute pericolose, malate o a fine vita, le piante non sono più state sostituite. La conta da parte degli attivisti e riportata sul blog del comitato è clamorosa. Via della Giuliana detiene, a oggi, il triste primato delle strade censite: mancano ottantadue alberi. La somma, ancora provvisoria, di Trionfalmente17, presieduto da Paola De Vecchis, arriva a più di 400 alberi mancanti e che non sono stati sostituiti. ”Purtroppo anche gli alberi muoiono – denunciano gli attivisti – si schiantano e spesso sono tagliati per soddisfare gli interessi degli uomini ...

