Roma Young Boys LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 3 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021 tra Roma e Young Boys: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpico”, Roma e Young Boys si affrontano nel match valido per la 5ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Roma Young Boys 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Young Boys 0-0: risultato e tabellino In ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 5ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 5ª giornata del gruppo A dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn ...

CalcioMad1927 : RT @ReteSport: ??Franco #Peccenini a #ReteSport ????: 'Negli ultimi anni è capitato spesso alla Roma di perdere una partita ed entrare poi in… - Premetvhd : Roma x Young Boys Ao Vivo - LAROMA24 : ROMA-YOUNG BOYS: le probabili formazioni. Cristante con Ibanez e Jesus in difesa. Carles Perez e Pellegrini alle sp… - forzaroma : #RomaYoungBoys: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale #ASRoma #UEL - AntonioTisi : Dalle 18.50, in scena la #UEFA @EuropaLeague, in #ZonaCesarini: Milan-Celtic con Diego Carmignani, dalle 21, Alkmar… -