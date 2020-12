Roma-Young Boys, le probabili formazioni: Dzeko out, gioca Borja Mayoral (Di giovedì 3 dicembre 2020) Edin Dzeko questa sera partirò dalla panchina. Contro lo Young Boys il centravanti titolare sarà Borja Mayoral La Roma questa sera affronta lo Young Boys nella quinta giornata di Europa League. I tanti infortuni costringono il tecnico Paulo Fonseca a prendere scelte forzate. In difesa Bryan Cristante agirà da centrale, sull’out di sinistra spazio a Calafiori mentre Borja Mayoral sarà il centravanti al posto di Dzeko. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. Young Boys (4-4-2) Probabile formazione: Von Ballmoos; Hefti, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Edinquesta sera partirò dalla panchina. Contro loil centravanti titolare saràLaquesta sera affronta lonella quinta giornata di Europa League. I tanti infortuni costringono il tecnico Paulo Fonseca a prendere scelte forzate. In difesa Bryan Cristante agirà da centrale, sull’out di sinistra spazio a Calafiori mentresarà il centravanti al posto di(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini;(4-4-2) Probabile formazione: Von Ballmoos; Hefti, ...

corgiallorosso : #Roma-#YoungBoys, il probabile XI dei giornali: Villar-Diawara in mediana, Pellegrini trequartista… - RSIsport : ??? Lo Young Boys a Roma potrebbe già assicurarsi un posto nella fase ad eliminazione diretta dell'#EuropaLeague #YB… - romaforever_it : Roma-Young Boys, Le Probabili Formazioni dei Quotidiani - siamo_la_Roma : ??? Fonseca volta pagina e non accetta drammi dopo la sconfitta contro il #Napoli ?? Il tecnico dovrà fare a meno di… - g_iallorossi : Stasera in campo tanti giovani, e spazio anche a qualche Primavera. Ecco chi giocherà #RomaYoungBoys. #ASRoma… -