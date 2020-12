Roma-Young Boys, le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono state rese note le formazioni di Roma-Young Boys per la gara di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camra, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane Foto: twitter uff Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono state rese note lediper la gara di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori:(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca(4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camra, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. All. Seoane Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

