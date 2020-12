Roma Young Boys, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mancini (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la partita contro lo Young Boys Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati per la partita di Europa League contro lo Young Boys. Emergenza in difesa, con le assenze di Smalling e Mancini. Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pauloha diramato la lista deiper la partita contro loPaulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiper la partita di Europa League contro lo. Emergenza in difesa, con le assenze di. Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo. Leggi su Calcionews24.com

corgiallorosso : Roma-Young Boys, 23 i convocati: presenti Kumbulla e Fazio - Mediagol : VIDEO #Roma-Young Boys, Mayoral e Pellegrini dal 1'? Così i giallorossi in campo per la gara di #EuropaLeague… - Fantacalcio : Europa League, Roma-Young Boys, probabili formazioni e dove vederla in Tv - siamo_la_Roma : ?? Alle 21:00 #RomaYoungBoys ? Le probabili formazioni ?? Scelte obbligate per #Fonseca #ASRoma - romaforever_it : Roma-Young Boys, Le Probabili Formazioni | Europa League - Stagione 2020/2021 -