Roma-Young Boys 3-1: i giallorossi blindano il primo posto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma-Young Boys 3-1. Termina così all'Olimpico la gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, disputatasi giovedì 3 dicembre 2020 alle 21.00. Nel match di andata la Roma ha battuto per 2 a 1 gli svizzeri grazie alle reti in rimonta di Bruno Peres e Kumbulla. I giallorossi, già qualificati ai sedicesimi di finale di Europa League, blindano la prima posizione del girone. Nell'altra sfida il Cluj ha pareggiato in casa contro il CSKA Sofia. La classifica del gruppo A è dunque: Roma 13, Young Boys 7, CFR Cluj 5, CSKA Sofia 2. I giallorossi partono molto bene, ma, nonostante molteplici occasioni, subiscono il vantaggio degli ospiti con Nsame. Prima dell'intervallo Mayoral trova il gol del

