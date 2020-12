Roma-Young Boys 3-1: Calafiori da urlo, che gol all'Olimpico! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma - Una vittoria per dimenticare la debacle di Napoli e guardare con fiducia alla sfida contro il Sassuolo in campionato. La Roma di Fonseca batte per 3-1 lo Young Boys e in un colpo solo riprende ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020)- Una vittoria per dimenticare la debacle di Napoli e guardare con fiducia alla sfida contro il Sassuolo in campionato. Ladi Fonseca batte per 3-1 loe in un colpo solo riprende ...

illegionarioASR : Roma Young Boys 3-1- Analisi dei gol - Damianodanny1 : Europa League: Milan ai sedicesimi, Roma prima e il Napoli spera I rossoneri battono il Celtic in rimonta, i giallo… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? CUOR DI LEONE ?? - VoceGiallorossa : ??#IlMiglioreVG - Riccardo Calafiori è il 'man of the match' di @OfficialASRoma-Young Boys 3-1. GRAFICA! #ASRoma… - sportli26181512 : Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: I giallorossi, con tanti cambi rispetto all’ultima gara di Europa League co… -