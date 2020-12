Roma, vacanza ‘gratis’: ruba carta di credito e pianifica il viaggio, arrestato (Di giovedì 3 dicembre 2020) arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, un 39enne che si era pianificato una “vacanza Gratis” con una carta di credito rubata. L’uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato con accusa di ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito. Il 39enne è stato sorpreso all’interno di un’agenzia di viaggi, in via Gioberti, mentre tentava di acquistare un biglietto aereo per Londra. Per l’acquisto di 320 euro l’uomo stava utilizzando una carta di credito che, da immediati accertamenti, è risultata denunciata rubata lo scorso 26 novembre da una 80enne Romana. Leggi anche: Roma, difficoltà economiche e cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020)ieri pomeriggio dai Carabinieri della StazionePiazza Dante, un 39enne che si erato una “Gratis” con unadita. L’uomo, senza fissa dimora, è statocon accusa di ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di. Il 39enne è stato sorpreso all’interno di un’agenzia di viaggi, in via Gioberti, mentre tentava di acquistare un biglietto aereo per Londra. Per l’acquisto di 320 euro l’uomo stava utilizzando unadiche, da immediati accertamenti, è risultata denunciatata lo scorso 26 novembre da una 80ennena. Leggi anche:, difficoltà economiche e cittadini ...

